Terribile incidente sulla Nettunense: schianto tra due auto, gravi tre giovani (Di venerdì 21 gennaio 2022) Terribile schianto nella notte lungo la Via Nettunense all’altezza del civico 66 nel Comune di Lanuvio. Due auto, per cause tuttora da accertare, si sono scontrate poco prima delle ore 23.00 di ieri sera. Sul posto i mezzi del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Tre i feriti. incidente sulla Nettunense, ragazzo estratto dalle lamiere Nell’impatto, che ha provocato ingenti danni alle due autovetture, un ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere. Una volta liberato dai Vigili del Fuoco – intervenuti da Marino e Velletri – è stato affidato alle cure del 118, così come altri due ragazzi rimasti a loro volta feriti piuttosto seriamente. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022)nella notte lungo la Viaall’altezza del civico 66 nel Comune di Lanuvio. Due, per cause tuttora da accertare, si sono scontrate poco prima delle ore 23.00 di ieri sera. Sul posto i mezzi del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Tre i feriti., ragazzo estratto dalle lamiere Nell’impatto, che ha provocato ingenti danni alle duevetture, un ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere. Una volta liberato dai Vigili del Fuoco – intervenuti da Marino e Velletri – è stato affidato alle cure del 118, così come altri due ragazzi rimasti a loro volta feriti piuttosto seriamente. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Terribile incidente sulla Nettunense: schianto tra due auto, gravi tre giovani - larenait : Grave incidente ieri sera in via Gardesane - infoiteconomia : Terribile incidente per questa Ferrari Enzo: distrutta [FOTO] - iltirreno : ?? IL RACCONTO DELLA TRAGEDIA E LE POSSIBILI CAUSE DELL'INCIDENTE - Un terribile schianto contro un muro lungo la st… - CorriereCitta : Latina, terribile incidente tra bus e auto: muore un 20enne -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Yellowjackets, recensione della serie horror di Sky La storia prende infatti le mosse dal 25° anniversario di quel terribile incidente, per cui le domande si moltiplicano: come hanno fatto a superare quel trauma, almeno in apparenza? Chi è sulle loro ...

Roma, scende dall'auto e viene falciato da un'altra vettura: 74enne morto sul colpo Terribile incidente ieri sera a Roma, in via Tiberina , dove, poco prima delle 18:00, un uomo è stato falciato dopo essere sceso dalla sua auto. E' successo all'altezza del civico 391, in direzione ...

Terribile incidente in A22 fra tre mezzi pesanti ed un furgone. Una persona in ospedale la VOCE del TRENTINO Marc Marquez, un’esperienza terribile: “Non la auguro a nessuno” Dopo uno stop di tre mesi dall’ultimo incidente in allenamento Marc Marquez è ritornato in pista, prima con una moto da cross a Lleida, poi con una Honda Rc213V-S sul circuito di Portimao. Marc Marque ...

Sabato in Duomo i funerali di Joseph: «Era il nostro boss» Domani alle 11 in Duomo si terranno i funerali di Joseph Venturini, morto insieme a Martina Karakach e a Renat Tonu nel terribile incidente di sabato sera sulla Massese. Tanti gli amici che... Questo ...

La storia prende infatti le mosse dal 25° anniversario di quel, per cui le domande si moltiplicano: come hanno fatto a superare quel trauma, almeno in apparenza? Chi è sulle loro ...ieri sera a Roma, in via Tiberina , dove, poco prima delle 18:00, un uomo è stato falciato dopo essere sceso dalla sua auto. E' successo all'altezza del civico 391, in direzione ...Dopo uno stop di tre mesi dall’ultimo incidente in allenamento Marc Marquez è ritornato in pista, prima con una moto da cross a Lleida, poi con una Honda Rc213V-S sul circuito di Portimao. Marc Marque ...Domani alle 11 in Duomo si terranno i funerali di Joseph Venturini, morto insieme a Martina Karakach e a Renat Tonu nel terribile incidente di sabato sera sulla Massese. Tanti gli amici che... Questo ...