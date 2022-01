Tam Tam Basket, Al Jazeera racconta la storia di integrazione a Castel Volturno (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCastel Volturno (Ce) – Sarà proiettato il 28 gennaio a Castel Volturno, in anteprima mondiale, il doc girato dall’emittente del Qatar Al Jazeera sulla Tam Tam Basket, la squadra formata da adolescenti nati in Italia da genitori immigrati, che non hanno cittadinanza e spesso neanche quei diritti basilari di cui possono usufruire i coetanei; un team più volte escluso dai campionati federali proprio perché composto quasi esclusivamente da ragazzi formalmente stranieri, anche se di fatto italiani a tutti gli effetti, e che vi è rientrato solo in seguito a campagne di stampa e all’interessamento di pochi parlamentari, che hanno persuaso la Federazione Basket a cambiare norme e concedere deroghe per permettere ai giovani della Tam Tam di praticare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Sarà proiettato il 28 gennaio a, in anteprima mondiale, il doc girato dall’emittente del Qatar Alsulla Tam Tam, la squadra formata da adolescenti nati in Italia da genitori immigrati, che non hanno cittadinanza e spesso neanche quei diritti basilari di cui possono usufruire i coetanei; un team più volte escluso dai campionati federali proprio perché composto quasi esclusivamente da ragazzi formalmente stranieri, anche se di fatto italiani a tutti gli effetti, e che vi è rientrato solo in seguito a campagne di stampa e all’interessamento di pochi parlamentari, che hanno persuaso la Federazionea cambiare norme e concedere deroghe per permettere ai giovani della Tam Tam di praticare ...

