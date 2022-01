Serena Rossi, il compagno Davide Devenuto: “Non sposo più Serena perchè …” (Di venerdì 21 gennaio 2022) E’ di pochi giorni fa la notizia dell’annullamento del matrimonio di due famosi attori. Stiamo nello specifico parlando di Davide Devenuto e Serena Rossi. Ma, per quale motivo? Proprio di recente si è espresso il noto attore italiano nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Intimità. Intervista nel corso della quale ha rivelato i reali motivi che hanno spinto lui e la compagna a prendere questa decisione. Annullato il matrimonio tra Davide Devenuto e Serena Rossi Sono trascorsi 11 anni dal primo incontro tra Davide Devenuto e Serena Rossi e ben due anni da quando l’attore ha fatto alla sua compagna una romantica proposta ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 21 gennaio 2022) E’ di pochi giorni fa la notizia dell’annullamento del matrimonio di due famosi attori. Stiamo nello specifico parlando di. Ma, per quale motivo? Proprio di recente si è espresso il noto attore italiano nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Intimità. Intervista nel corso della quale ha rivelato i reali motivi che hanno spinto lui e la compagna a prendere questa decisione. Annullato il matrimonio traSono trascorsi 11 anni dal primo incontro trae ben due anni da quando l’attore ha fatto alla sua compagna una romantica proposta ...

