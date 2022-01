Quirinale, Sgarbi: “Se Draghi va al Colle, nuovo governo con Di Maio e Salvini” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Se Draghi” va al Colle come nuovo presidente della Repubblica, contestualmente al governo “va un nome già deciso come premier che ha Salvini agli Interni e Di Maio agli Esteri, come al primo Conte. Con la differenza che questa volta è una maggioranza di centrodestra e M5S senza il Pd. Altrimenti, se Draghi impone, anche il Pd. Non c’è possibilità che Draghi faccia sciogliere nulla perché la sua indicazione è contestuale all’indicazione del Presidente del Consiglio. È chiarissimo”. Lo dice Vittorio Sgarbi, nelle ultime settimane ‘centralinista’ dell”operazione scoiattolo per sondare il terreno sulla candidatura di Silvio Berlusconi. “Forza Italia ha varie possibilità. Berlusconi potrebbe fare un nome nell’area di Forza ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Se” va alcomepresidente della Repubblica, contestualmente al“va un nome già deciso come premier che haagli Interni e Diagli Esteri, come al primo Conte. Con la differenza che questa volta è una maggioranza di centrodestra e M5S senza il Pd. Altrimenti, seimpone, anche il Pd. Non c’è possibilità chefaccia sciogliere nulla perché la sua indicazione è contestuale all’indicazione del Presidente del Consiglio. È chiarissimo”. Lo dice Vittorio, nelle ultime settimane ‘centralinista’ dell”operazione scoiattolo per sondare il terreno sulla candidatura di Silvio Berlusconi. “Forza Italia ha varie possibilità. Berlusconi potrebbe fare un nome nell’area di Forza ...

