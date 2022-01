Pattinaggio artistico | Green-Parsons vincono la gara della danza ai Four Continents 2022

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Arriva il primo responso aididi figura, rassegna in via del tutto eccezionale in scena questa settimana in Europa, precisamente alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia), già teatro dei Campionati Europei. Nellasul ghiaccio infatti a conquistare il gradino più alto del podio sono stati gli statunitensi Caroline-Micahel, autori di un vero e proprio exploit in termini di punti. Ebbene sì. Gli allievi di Alexei Kiliakov, già abbondantemente in testa dopo il segmento più corto, hanno confermato la loro leadership pattinando un libero da 119.97 (67.41, 52.56), raggiungendo per la prima volta in carriera i 200 nel totale con 200.59, un passo in avanti significativo per quella che è la quarta coppia americana, ...