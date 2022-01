Non tutti i fallimenti vengono per nuocere (Di venerdì 21 gennaio 2022) Qualsiasi delusione, nel lavoro o in amore, può avere un risvolto positivo e offrire degli insegnamenti utili. Basta affrontarla nel modo giusto, con uno spirito attivo e senza piangersi addosso. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Qualsiasi delusione, nel lavoro o in amore, può avere un risvolto positivo e offrire degli insegnamenti utili. Basta affrontarla nel modo giusto, con uno spirito attivo e senza piangersi addosso. Leggi

Advertising

ItaliaViva : Beppe Grillo indagato nell'ambito della vicenda Open? Stanno riscrivendo il concetto di contrappasso. C'è da dire… - EnricoLetta : Se lo compra insieme l'Europa riesce ad abbassare il costo del #gas, se l’Italia e gli altri Paesi continueranno a… - fanpage : L'Austria diventa ufficialmente il primo paese europeo ad introdurre l'obbligo vaccinale contro il Covid per i tutt… - BroccoloGina : RT @LuigiManconi1: Grazie a tutte e a tutti per aver sostenuto la campagna 'L'abuso di umanità non è reato'. Fino a oggi siamo riusciti a r… - vezzy18 : Ho mandato ad una mia amica “Ho bisogno” di Tancredi…ha visto il messaggio ma non mi ha più risposto. Si sarà messa… -