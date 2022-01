Napoli, l’erede di Insigne può arrivare dalla Serie A! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora qualche mese di convivenza, poi a giugno le strade di Lorenzo Insigne e del Napoli si separeranno. Già da qualche giorno i dirigenti del club partenopeo si sono attivati sul mercato al fine di individuare un suo possibile erede: come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la scelta sarebbe ricaduta su Nedim Bajrami, trequartista classe 99? autore fin qui di un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli. Nedim Bajrami Nei prossimi giorni, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli proverà ad intensificare i contatti con la speranza di sbloccare la trattativa e bruciare la concorrenza. L’Empoli, dal canto suo, vorrebbe rinviare il discorso in estate al fine di creare una vera e propria asta per il trequartista con le altre pretendenti: oltre al Napoli infatti, c’è da registrare l’interesse anche di Lazio e ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora qualche mese di convivenza, poi a giugno le strade di Lorenzoe delsi separeranno. Già da qualche giorno i dirigenti del club partenopeo si sono attivati sul mercato al fine di individuare un suo possibile erede: come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la scelta sarebbe ricaduta su Nedim Bajrami, trequartista classe 99? autore fin qui di un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli. Nedim Bajrami Nei prossimi giorni, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli proverà ad intensificare i contatti con la speranza di sbloccare la trattativa e bruciare la concorrenza. L’Empoli, dal canto suo, vorrebbe rinviare il discorso in estate al fine di creare una vera e propria asta per il trequartista con le altre pretendenti: oltre alinfatti, c’è da registrare l’interesse anche di Lazio e ...

