Nanotecnologie per combattere la cecità | la sfida di Novavido

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Immaginate di essere condannati a perdere la vista progressivamente. Oltre al danno vivreste con questa Spada di Damocle sulla testa, consapevoli che un tramonto, un viso o un semplice cellulare potrebbero per voi diventare, da un giorno all’altro, solo un ricordo. È la condizione in cui vivono migliaia di persone nel mondo affette da retinite pigmentosa, una malattia genetica e degenerativa che porta negli anni alla. Dall’Italia però si sta facendo strada un progetto portato avanti dalla startupche potrebbe cambiare non poco la situazione per questa ed altre patologie. Ne parliamo con Giovanni Manfredi, AD dell’azienda nata appena l’anno scorso. Cosa fa? “Il nostro obiettivo è traslare alcunebrevettate in un dispositivo medico. In pratica si tratta di piccole ...