Moby, Grillo: "Onorato va trattato bene". Toninelli: "Sì, l'ho incontrato" (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati del fondatore del M5s Beppe Grillo per traffico di influenze illecite continua. L'ex ministro Danilo Toninelli ha ammesso di aver incontrato Vincenzo Onorato, il patron di Moby anche lui indagato Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati del fondatore del M5s Beppeper traffico di influenze illecite continua. L'ex ministro Daniloha ammesso di averVincenzo, il patron dianche lui indagato Segui su affaritaliani.it

Advertising

NicolaPorro : ?? Ecco il documento segreto su #Grillo e #Moby: roba pazzesca… ???? - fattoquotidiano : Caso Moby, l’ex ministro Toninelli: “Non ho mai ricevuto pressioni né da Grillo, né da altri per aiutare qualcuno.… - ilriformista : 'Tirrenia sta fallendo, possiamo intervenire?”, scriveva #Grillo ai suoi parlamentari. Nel mirino anche i contenuti… - Adriauss : RT @SalsaConAndrea: Guarda strano, la Moby ha elargito 200.000€ alla fondazione Open di Renzi, 100.000€ a Change di Toti della Liguria, 90.… - cavetibi : RT @JimmyMcGill70: Grillo che preme su Toninelli per non fare le gare che avrebbero tolto alla Moby le lucrose tratte ed i contributi. Ed i… -