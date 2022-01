Manfredi e lo stadio: «Il Napoli deve pagare ma tutti i club possono rinegoziare il canone dopo il Covid» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questione stadio, interviene il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Il Napoli Calcio ha un canone, che ovviamente dev’essere riscosso. Bisogna però distinguere tra quella che era la situazione pre Covid e la situazione Covid. Per tutti le società sportive è prevista la possibilità di una rinegoziazione dovuta alla riduzione degli incassi”. Ha aggiunto il sindaco che la rinegoziazione è avvenuta anche per l’Ippodromo di Agnano. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questione, interviene il sindaco diGaetano. “IlCalcio ha un, che ovviamente dev’essere riscosso. Bisogna però distinguere tra quella che era la situazione pree la situazione. Perle società sportive è prevista la possibilità di una rinegoziazione dovuta alla riduzione degli incassi”. Ha aggiunto il sindaco che la rinegoziazione è avvenuta anche per l’Ippodromo di Agnano. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Manfredi e lo stadio: «Il Napoli deve pagare ma tutti i club possono rinegoziare il canone dopo il Covid» Il sinda… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Napoli, Manfredi: «Il canone stadio si può rinegoziare»: «Quello da parte del Calcio Napoli (per l’… - CalcioFinanza : #Napoli, il sindaco Manfredi sul debito del club per l'utilizzo del 'Maradona': «Il canone stadio si può rinegoziar… - tuseivitaearia : RT @Fc_lnter: Giustamente Jeff Bezos vuole comprare una società di Serie A, rifare lo stadio (cosa che non riesce da 60 anni), comprare un… - MattBest__ : Giustamente Jeff Bezos vuole comprare una società di Serie A, rifare lo stadio (cosa che non riesce da 60 anni), co… -