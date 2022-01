Luana D’Orazio, sarà di 166mila euro l’indennizzo Inail per i parenti della ragazza morta sul lavoro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ai parenti di Luana D’Orazio, morta il 3 maggio scorso in un’incidente nell’azienda tessile in cui lavorava a Prato, spettano 166mila euro di indennizzo. È quanto ha calcolato l’Inail, secondo le sue tabelle. Il risarcimento dell’assicurazione dell’azienda dovrebbe essere più cospicuo, ma il suo iter è ancora lungo. Lo scorso dicembre la procura di Prato aveva chiesto il processo per la titolare della ditta, Luana Coppini, per il marito Daniele Faggi, che l’accusa considera titolare di fatto dell’azienda, e per il tecnico manutentore esterno della ditta, Mario Cusimano. I reati di cui dovranno rispondere sono quelli di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche, fattispecie contestata per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Aidiil 3 maggio scorso in un’incidente nell’azienda tessile in cui lavorava a Prato, spettanodi indennizzo. È quanto ha calcolato l’, secondo le sue tabelle. Il risarcimento dell’assicurazione dell’azienda dovrebbe essere più cospicuo, ma il suo iter è ancora lungo. Lo scorso dicembre la procura di Prato aveva chiesto il processo per la titolareditta,Coppini, per il marito Daniele Faggi, che l’accusa considera titolare di fatto dell’azienda, e per il tecnico manutentore esternoditta, Mario Cusimano. I reati di cui dovranno rispondere sono quelli di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche, fattispecie contestata per le ...

