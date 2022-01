LIVE Camila Giorgi-Barty, Australian Open 2022 in DIRETTA: a breve Berrettini-Alcaraz, ultimo match della sessione diurna sul Centrale (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.05 Si è conclusa la seconda sfida di giornata sulla Rod Laver Arena con il successo di Barbora Krejcikova per 6-4 al terzo set su Jelena Ostapenko. A breve scenderanno in campo Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, poi a seguire sarà il turno di Camila Giorgi contro la n.1 al mondo Ashleigh Barty. In ogni caso, il match dell’azzurra non inizierà prima delle 9 del mattino in Italia. 4.04 In corso di svolgimento adesso il secondo incontro del programma odierno sulla Rod Laver Arena. La ceca Barbora Krejcikova e la lettone Jelena Ostapenko hanno appena cominciato il terzo e decisivo set. Ricordiamo che a seguire andrà in scena il match maschile tra Carlos Alcaraz ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.05 Si è conclusa la seconda sfida di giornata sulla Rod Laver Arena con il successo di Barbora Krejcikova per 6-4 al terzo set su Jelena Ostapenko. Ascenderanno in campo Matteoe Carlos, poi a seguire sarà il turno dicontro la n.1 al mondo Ashleigh. In ogni caso, ildell’azzurra non inizierà prima delle 9 del mattino in Italia. 4.04 In corso di svolgimento adesso il secondo incontro del programma odierno sulla Rod Laver Arena. La ceca Barbora Krejcikova e la lettone Jelena Ostapenko hanno appena cominciato il terzo e decisivo set. Ricordiamo che a seguire andrà in scena ilmaschile tra Carlos...

