L’accusa della rivista Lancet | colpa dell’Italia se la pandemia si è diffusa Altro che modello…

Un articolo della prestigiosa rivista scientifica Lancet, a cura degli scienziati Chiara Alfieri, Marc Egrot, Alice Desclaux e Kelley Sams, accusa l'Italia per la mancata zona rossa in Lombardia. L'articolo, dal titolo "Riconoscere gli errori del Covid nella sanità pubblica in risposta al Covid 19' e mette in fila gli errori compiuti. Errori che secondo gli autori hanno pesanti responsabilità nella diffusione del virus nelle altre città della Val Seriana e poi nel resto d'Europa. La mancata zona rossa "La decisione del Governo nazionale e regionale della Lombardia – si legge nell'articolo – di non creare una cosiddetta zona rossa intorno ad Alzano Lombardo e Nembro (bloccando l'ingresso e l'uscita dai due comuni), quando a fine febbraio 2020 è stato scoperto Covid-19 nella popolazione, è direttamente ...

