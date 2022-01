La Fiorentina punta a confermarlo, ma occhio al Real! (Di venerdì 21 gennaio 2022) occhio al Real. La Fiorentina, viste le ultime prestazioni, avrebbe intenzione di confermare Alvaro Odriozola anche per la prossima stagione e proprio per questo motivo nelle prossime settimane si tenterà di intavolare un discorso con il Real Madrid per trattare il rinnovo del prestito o, addirittura, un acquisto a titolo definitivo. Odriozola Fiorentina Real MadridMolte società sarebbero interessate all’esterno viola, ma il pericolo principale è rappresentato proprio dai Blancos, con i quali Alvaro Odriozola avrebbe ancora un contratto fino al 2024, che potrebbero considerare l’ipotesi di riportarlo alla base. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022)al Real. La, viste le ultime prestazioni, avrebbe intenzione di confermare Alvaro Odriozola anche per la prossima stagione e proprio per questo motivo nelle prossime settimane si tenterà di intavolare un discorso con il Real Madrid per trattare il rinnovo del prestito o, addirittura, un acquisto a titolo definitivo. OdriozolaReal MadridMolte società sarebbero interessate all’esterno viola, ma il pericolo principale è rappresentato proprio dai Blancos, con i quali Alvaro Odriozola avrebbe ancora un contratto fino al 2024, che potrebbero considerare l’ipotesi di riportarlo alla base. Matteo Brignone

diegorizieri : @FCherubiniOff Se volete Vlahovic a gennaio e la Fiorentina non vuole Kulusevski come contropartita provate a offri… - PagliariCarlo : La Fiorentina 'fredda' su Kulusevski perché hanno tanti uomini di fascia. 'prendetelo come punta centrale' é il ril… - sp4aghett0 : #Kulusevski secondo me può essere rigenerato dal calcio totale di italiano, e vista la partenza in estate di callej… - lollogiaco_8 : @GiovaAlbanese Ma già a gennaio? Con una contropartita che porterebbe la Fiorentina ad avere 5 esterni e 1 sola punta centrale? - Roberto23186246 : RT @internazionaleL: In questo mercato ho letto delle cose meravigliose. - La Juventus vuole cedere Morata al Barcellona. Non si capisce co… -