Il tenero abbraccio tra due elefanti | Video (Di venerdì 21 gennaio 2022) In occasione della giornata mondiale dell'abbraccio, lo zoo di Sidney, in Australia, ha pubblicato un filmato davvero dolcissimo. Le immagini mostrano due elefanti africani Ashoka e Kavi dormire l'uno accanto all'altro, quasi come se fossero stretti in un tenero abbraccio. Impossibile non sciogliersi!

