Genoa, Blessin si presenta: “Vi spiego come sarà il mio calcio!” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Udinese? Ogni gara è importante e vale tre punti , vogliamo mettere in campo grinta” .Queste le dichiarazioni del neo allenatore del Genoa Alexander Blessin, intervenuto oggi in conferenza stampa presentando la sfida che attende la sua squadra contro l’Udinese. Alla vigilia della gara, il tecnico ha ha voluto fare il punto della situazione in casa rossoblù e si è presentato ai tifosi: «Il mio è un calcio ad alta velocità e pressing, con una mentalità propositiva. Per me il Genoa è una squadra grande e storica: nove scudetti e tifosi appassionati. Tutto questo lo rende un grande club. Questa situazione necessita che tutti stiano uniti e lavorino insieme per uscirne. Al momento non abbiamo nulla da perdere e dobbiamo avere la mentalità giusta per rimontare. I miei giocatori devono avere la giusta ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Udinese? Ogni gara è importante e vale tre punti , vogliamo mettere in campo grinta” .Queste le dichiarazioni del neo allenatore delAlexander, intervenuto oggi in conferenza stampando la sfida che attende la sua squadra contro l’Udinese. Alla vigilia della gara, il tecnico ha ha voluto fare il punto della situazione in casa rossoblù e si èto ai tifosi: «Il mio è un calcio ad alta velocità e pressing, con una mentalità propositiva. Per me ilè una squadra grande e storica: nove scudetti e tifosi appassionati. Tutto questo lo rende un grande club. Questa situazione necessita che tutti stiano uniti e lavorino insieme per uscirne. Al momento non abbiamo nulla da perdere e dobbiamo avere la mentalità giusta per rimontare. I miei giocatori devono avere la giusta ...

Advertising

GenoaCFC : ???? Alexander #Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto mister! ?? - GenoaCFC : ?????? Il primo allenamento e le prime parole di mister #Blessin da allenatore del Genoa ?? - DiMarzio : #Calciomercato @GenoaCFC | Due acquisti per #Blessin: è fatta per #Amiri e per #Piccoli - FlaFu_tbol : RT @DiMarzio: Fra dati e collocazione tattica nel @genoacfc, i numeri di #Amiri grazie alle statistiche di @Statsbomb - 777PARTENERS : RT @DiMarzio: Fra dati e collocazione tattica nel @genoacfc, i numeri di #Amiri grazie alle statistiche di @Statsbomb -