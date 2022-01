Generali, Consob spaccata e Paolo Savona contrattacca (su Twitter): “Non sono io che tengo in scacco l’authority, è il contrario” (Di venerdì 21 gennaio 2022) La vicenda Generali spacca la Consob. Che si appresta ora a varare le versione finale della raccomandazione sulle liste dei cda dopo aver raccolto e rielaborato quello che è emerso dalla “consultazione” col mercato avviata a valle dei quesiti posti dal gruppo Caltagirone, che riguardavano anche il prestito titoli Generali effettuato da Mediobanca. Al più tardi sabato o lunedì il documento sarà pronto. Intanto le diverse posizioni in seno alla Commissione e fra l’organo di cinque componenti e i suoi uffici, di cui ha scritto Il Foglio in un articolo intitolato Non solo Generali. Così Savona tiene in ostaggio la Consob, hanno spinto l’85enne presidente Paolo Savona a un’inedita autodifesa via Twitter. “Non sono io a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) La vicendaspacca la. Che si appresta ora a varare le versione finale della raccomandazione sulle liste dei cda dopo aver raccolto e rielaborato quello che è emerso dalla “consultazione” col mercato avviata a valle dei quesiti posti dal gruppo Caltagirone, che riguardavano anche il prestito titolieffettuato da Mediobanca. Al più tardi sabato o lunedì il documento sarà pronto. Intanto le diverse posizioni in seno alla Commissione e fra l’organo di cinque componenti e i suoi uffici, di cui ha scritto Il Foglio in un articolo intitolato Non solo. Cosìtiene in ostaggio la, hanno spinto l’85enne presidentea un’inedita autodifesa via. “Nonio a ...

