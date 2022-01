DON MATTEO, TERENCE HILL: LA RAI NON HA ACCETTATO LE MIE CONDIZIONI PER RESTARE (Di venerdì 21 gennaio 2022) TERENCE HILL ha spiegato le ragioni del suo addio a Don MATTEO, la serie cult di Rai1 che ha interpretato per più di vent’anni e che lo vedrà salutare i telespettatori in primavera quando andranno in onda le nuove puntate al giovedì sera, al termine di Doc – Nelle tue Mani. In una recente intervista, il grande attore svela il vero motivo dell’addio alla tonaca del parroco di Spoleto. Nella quarta puntata della tredicesima stagione di Don MATTEO, da marzo su Rai1, TERENCE HILL lascerà la fiction e dalla quinta puntata arriverà il nuovo parroco, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Non ci sarà un passaggio di testimone, il sacerdote non muore ma lascia Spoleto. Cosa sarà successo? Intanto ecco le dichiarazioni di HILL, raggiunto dal portale TFNews. Don ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha spiegato le ragioni del suo addio a Don, la serie cult di Rai1 che ha interpretato per più di vent’anni e che lo vedrà salutare i telespettatori in primavera quando andranno in onda le nuove puntate al giovedì sera, al termine di Doc – Nelle tue Mani. In una recente intervista, il grande attore svela il vero motivo dell’addio alla tonaca del parroco di Spoleto. Nella quarta puntata della tredicesima stagione di Don, da marzo su Rai1,lascerà la fiction e dalla quinta puntata arriverà il nuovo parroco, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Non ci sarà un passaggio di testimone, il sacerdote non muore ma lascia Spoleto. Cosa sarà successo? Intanto ecco le dichiarazioni di, raggiunto dal portale TFNews. Don ...

