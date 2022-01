Ciclismo, commozione cerebrale per Nacer Bouhanni dopo un incidente in allenamento (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il velocista della Arkéa-Samsic Nacer Bouhanni è stato protagonista in un brutto incidente mentre si trovava al ritiro della sua squadra in Spagna, che gli ha causato una piccola commozione cerebrale. Il team ha annunciato che il francese ha perso conoscenza per qualche secondo ed è stato portato immediatamente al vicino ospedale di Benidorm. Lì ha ricevuto la diagnosi e le cure previste, oltre a dei punti sull’arcata sopraccigliare. Tramite i suoi canali social, Bouhanni ha comunicato di stare bene e di non vedere l’ora di riprendere gli allenamenti, ringraziando il team e tutti i suoi tifosi per il sostegno. La stagione del re degli sprinter al Giro d’Italia 2014 dovrebbe iniziare il primo febbraio con il Saudi Tour, ma questo incidente potrebbe ovviamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il velocista della Arkéa-Samsicè stato protagonista in un bruttomentre si trovava al ritiro della sua squadra in Spagna, che gli ha causato una piccola. Il team ha annunciato che il francese ha perso conoscenza per qualche secondo ed è stato portato immediatamente al vicino ospedale di Benidorm. Lì ha ricevuto la diagnosi e le cure previste, oltre a dei punti sull’arcata sopraccigliare. Tramite i suoi canali social,ha comunicato di stare bene e di non vedere l’ora di riprendere gli allenamenti, ringraziando il team e tutti i suoi tifosi per il sostegno. La stagione del re degli sprinter al Giro d’Italia 2014 dovrebbe iniziare il primo febbraio con il Saudi Tour, ma questopotrebbe ovviamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo commozione Bouhanni, incidente in allenamento: commozione cerebrale A Bouhanni è stata diagnosticata una commozione cerebrale, oltre a una ferita al sopracciglio che ha richiesto alcuni punti di sutura: è stato medicato all'ospedale di Benidorm.

