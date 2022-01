Cerro Maggiore, scoperto cadavere carbonizzato in una fabbrica abbandonata (Di venerdì 21 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Scoperta shock a Cerro Maggiore dove, all’interno di una fabbrica abbandonata, è stato trovato un cadavere carbonizzato. È successo oggi, venerdì 21 gennaio, in tarda mattinata, all’interno di un capannone abbandonato da oltre un decennio in via Benedetto Croce, accanto all’autostrada Milano-Varese. A scoprire i resti umani sono stati tre ragazzi che erano entrati nella tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 21 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Scoperta shock adove, all’interno di una, è stato trovato un. È successo oggi, venerdì 21 gennaio, in tarda mattinata, all’interno di un capannone abbandonato da oltre un decennio in via Benedetto Croce, accanto all’autostrada Milano-Varese. A scoprire i resti umani sono stati tre ragazzi che erano entrati nella tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

