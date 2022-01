Capello: «Milan prima rivale dell’Inter. Juve? La maglia pesa» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le parole di Fabio Capello a Sportweek. L’ex allenatore ha presentato la supersfida di domenica sera tra Milan e Juve Le parole di Fabio Capello a Sportweek (l’intervista integrale uscirà domani). L’ex allenatore ha presentato la supersfida tra Milan e Juve. Milan Juve – «Sarà difficile per entrambe, la Juve è in ripresa e al Milan mancano giocatori importanti. Ma i rossoneri hanno un gioco frizzante, accelerano, specialmente sulla sinistra con Theo e Leao, in maniera elegante, direi quasi delicata. Restano i primi rivali dell’Inter nella corsa verso lo scudetto. La Juve? Dopo tanti anni di vittorie, vedersi in queste condizioni non è facile da sopportare. La ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le parole di Fabioa Sportweek. L’ex allenatore ha presentato la supersfida di domenica sera traLe parole di Fabioa Sportweek (l’intervista integrale uscirà domani). L’ex allenatore ha presentato la supersfida tra– «Sarà difficile per entrambe, laè in ripresa e almancano giocatori importanti. Ma i rossoneri hanno un gioco frizzante, accelerano, specialmente sulla sinistra con Theo e Leao, in maniera elegante, direi quasi delicata. Restano i primi rivalinella corsa verso lo scudetto. La? Dopo tanti anni di vittorie, vedersi in queste condizioni non è facile da sopportare. La ...

Advertising

Avv_Bianco_Nero : @EdgarX01193587 @cibidibidebe @sportface2016 ma lascialo perdere questo idiota, basta chiederlo a Ibra quanto sono… - CalcioNews24 : #MilanJuve, Capello la vede così. E sull'#Inter...??? - junews24com : Capello: «Vedere la Juve così non è facile. Col Milan sarà difficile» - - gilnar76 : Capello: «Il #Milan è la prima rivale dell’Inter, ma è in difficoltà» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Capello: «Il #Milan è la prima rivale dell’Inter, ma è in difficoltà» -