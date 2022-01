Calciomercato Cagliari | arriva Baselli | i dettagli dell’operazione

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 gennaio 2022): i rossoblù stanno per chiudere l’operazione. IIlè riuscito finalmente a chiudere per Daniele, che si libera gratis dal Torino. Il giocatore – come sottolinea l’edizione odierna de L’Unione Sarda – firmerà con i rossoblù fino al 2024, con possibilità di rescissione in caso di retrocessione. In giornata è previsto il suo arrivo in Sardegna. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.