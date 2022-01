Buon compleanno Uto Ughi, Placido Domingo, Fiorella Conti… (Di venerdì 21 gennaio 2022) …Maria Lisa Cinciari Rodano, Giuseppe Savoldi, Ugo Sposetti, Teodoro Katte Klitsche de la Grange, Donatella Albano, Max Tortora, Jimmy Ghione, Alen Boksic, Magda Culotta, Alessandro Bernardini, Alessandra Visconti, Lorenzo Bonetti, Vanessa Hessler, Jessica Migliorini, Matteo Pelucchi, Marta Pagnini, Jacopo Troiani, Lorenzo Nista, Simone Pasa… Oggi 21 gennaio compiono gli anni: Fiorella Conti, dirigente d’azienda; Maria Lisa Cinciari Rodano, politica (101 anni); Xenia Valderi (Valdameri Boncelli), attrice; Francesco Macis, politico; Amedeo Amodio, ballerino, coreografo; Antonio dalla Via, politico; Placido Domingo, tenore, direttore d’orchestra. Inoltre, compiono gli anni: Pier Paolo Ottonello, filosofo; Anna Ranalli, attrice, cantante; Uto Ughi, violinista; Giuseppe Valsecchi, ex calciatore Salernitana; Pierluigi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022) …Maria Lisa Cinciari Rodano, Giuseppe Savoldi, Ugo Sposetti, Teodoro Katte Klitsche de la Grange, Donatella Albano, Max Tortora, Jimmy Ghione, Alen Boksic, Magda Culotta, Alessandro Bernardini, Alessandra Visconti, Lorenzo Bonetti, Vanessa Hessler, Jessica Migliorini, Matteo Pelucchi, Marta Pagnini, Jacopo Troiani, Lorenzo Nista, Simone Pasa… Oggi 21 gennaio compiono gli anni:Conti, dirigente d’azienda; Maria Lisa Cinciari Rodano, politica (101 anni); Xenia Valderi (Valdameri Boncelli), attrice; Francesco Macis, politico; Amedeo Amodio, ballerino, coreografo; Antonio dalla Via, politico;, tenore, direttore d’orchestra. Inoltre, compiono gli anni: Pier Paolo Ottonello, filosofo; Anna Ranalli, attrice, cantante; Uto, violinista; Giuseppe Valsecchi, ex calciatore Salernitana; Pierluigi ...

Advertising

juventusfc : Momenti speciali da rivivere in un giorno speciale. ?? Ancora buon compleanno, @ClaMarchisio8! ?? On demand su @JuventusTV! ? - EmpoliCalcio : 29 presenze con la nostra maglia; buon compleanno @ClaMarchisio8 ?????? - OfficialASRoma : ?? Oggi Felix compie 19 anni! ?? ?? Buon compleanno, @ohenegyanfelix9! ?? #ASRoma - bethswheeler : RT @LucaVismara: Buon compleanno a te Marina che sei parte fondamentale di me. ?? @marinalarosa1 - emaandree : Buon compleanno, Andrea! #ILunatici -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Meloni ricorda Willy Duarte: 'Una vita spezzata, aveva ancora tanto futuro davanti' Buon compleanno Willy: il tuo gesto e il tuo estremo altruismo rimarranno impressi nel nostro cuore e nelle nostre coscienze'. Lo scrive sui social la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni (...

Nucetto in festa per i cento anni di Suor Cherubina "Cara Suor Cherubina' - commenta il sindaco, Enzo Dho - a causa delle restrizioni Covid non ho potuto porgerLe personalmente e a nome di tutta la comunità Nucettese gli auguri di buon compleanno, ma ...

Buon compleanno Dino, 72 anni di storia del basket VareseSport Caserta. Auguri ai Sebastiano ma anche buon compleanno alla Reggia vanvitelliana! Caserta. Il 20 Gennaio è la festa del Santo Patrono della Città, San Sebastiano. Ma oggi ricorre anche un’occasione ...

Roma-Lecce, Mourinho: “Noi troppo rilassati, bene solo il secondo tempo” Partita dopo partita vedremo i giocatori più in forma e come giocherà il nostro avversario Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo? Nel secondo tempo è una storia diversa. “Il secondo tempo. La part ...

Willy: il tuo gesto e il tuo estremo altruismo rimarranno impressi nel nostro cuore e nelle nostre coscienze'. Lo scrive sui social la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni (..."Cara Suor Cherubina' - commenta il sindaco, Enzo Dho - a causa delle restrizioni Covid non ho potuto porgerLe personalmente e a nome di tutta la comunità Nucettese gli auguri di, ma ...Caserta. Il 20 Gennaio è la festa del Santo Patrono della Città, San Sebastiano. Ma oggi ricorre anche un’occasione ...Partita dopo partita vedremo i giocatori più in forma e come giocherà il nostro avversario Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo? Nel secondo tempo è una storia diversa. “Il secondo tempo. La part ...