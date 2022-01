Bankitalia, Pil a livello pre-pandemia a metà del 2022 (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La crescita in Italia è rimasta elevata nel terzo trimestre del 2021, sostenuta dall’espansione dei consumi delle famiglie. Successivamente il prodotto ha rallentato: sulla base dei modelli della Banca d’Italia, nel quarto trimestre il Pil avrebbe registrato una crescita attorno al mezzo punto percentuale. L’incremento del valore aggiunto si è indebolito sia nell’industria sia nel terziario. E’ quanto emerge dai dati del Bollettino economico di Bankitalia, nel quale presenta anche le proiezioni macroeconomiche per l’Italia per il triennio 2022-24, che aggiornano quelle diffuse in dicembre. Lo scenario si basa sull’ipotesi che la recente risalita dei contagi abbia riflessi negativi nel breve termine sulla mobilità e sui comportamenti di consumo, ma non richieda un severo inasprimento delle misure restrittive. Si assume che dalla ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La crescita in Italia è rimasta elevata nel terzo trimestre del 2021, sostenuta dall’espansione dei consumi delle famiglie. Successivamente il prodotto ha rallentato: sulla base dei modelli della Banca d’Italia, nel quarto trimestre il Pil avrebbe registrato una crescita attorno al mezzo punto percentuale. L’incremento del valore aggiunto si è indebolito sia nell’industria sia nel terziario. E’ quanto emerge dai dati del Bollettino economico di, nel quale presenta anche le proiezioni macroeconomiche per l’Italia per il triennio-24, che aggiornano quelle diffuse in dicembre. Lo scenario si basa sull’ipotesi che la recente risalita dei contagi abbia riflessi negativi nel breve termine sulla mobilità e sui comportamenti di consumo, ma non richieda un severo inasprimento delle misure restrittive. Si assume che dalla ...

