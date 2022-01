Al via il negoziato Italia - Ue sull'accordo di partenariato (Di venerdì 21 gennaio 2022) BRUXELLES - È iniziato il negoziato formale tra Italia e Commissione europea sull'accordo di partenariato per i fondi regionali 2021 - 27. Lo apprende ANSA da fonti vicine al dossier. Il negoziato sul ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) BRUXELLES - È iniziato ilformale trae Commissione europeadiper i fondi regionali 2021 - 27. Lo apprende ANSA da fonti vicine al dossier. Ilsul ...

Ultime Notizie dalla rete : via negoziato Al via il negoziato Italia - Ue sull'accordo di partenariato BRUXELLES - È iniziato il negoziato formale tra Italia e Commissione europea sull'accordo di partenariato per i fondi regionali 2021 - 27. Lo apprende ANSA da fonti vicine al dossier. Il negoziato sul documento di riferimento per la programmazione degli interventi sostenuti dai Fondi strutturali e di investimento europei potrà durare fino durerà tre mesi. L'invio a Bruxelles dell'...

Al via il negoziato Italia-Ue sull'accordo di partenariato BRUXELLES - È iniziato il negoziato formale tra Italia e Commissione europea sull'accordo di partenariato per i fondi regionali 2021-27. Lo apprende ANSA da fonti vicine al dossier.Il negoziato ...

