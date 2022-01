Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 gennaio 2022)DEL 20 GENNAIOORE 09.35 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO BLOCCATO SULLA A1 FIRENZEPER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 503+000 TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; CHIUSE LE ENTRATE DI ORTE E MAGLIANO SABINA VERSO. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORTE E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A PONZANONO. NON MANCANO I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, ANCHE QUI PER UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD. PER TRAFFICO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO. CODE SULAL FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, SEMPRE VERSO ...