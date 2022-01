Variante Omicron in ritirata dal Regno Unito il ministro: 'Momento giusto per revocare le restrizioni' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Covid verso la fine, almeno per questo Momento? La Variante Omicron è 'in ritirata' ed è 'il Momento giusto' per revocare le restrizioni attualmente in vigore in Inghilterra. Lo ha dichiarato il ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 gennaio 2022) Covid verso la fine, almeno per questo? Laè 'in' ed è 'il' perleattualmente in vigore in Inghilterra. Lo ha dichiarato il ...

Advertising

GiovaQuez : In Danimarca la variante BA.2 rappresenta quasi la metà di tutti i casi. Dalle analisi preliminari, in attesa di co… - GiovaQuez : Domani i ministri della Sanità dei Paesi Ue si riuniranno in via straordinaria. Sul tavolo la variante Omicron,… - ilpost : In Inghilterra verranno rimosse le restrizioni introdotte per la variante omicron - szampa56 : RT @GiovaQuez: Domani i ministri della Sanità dei Paesi Ue si riuniranno in via straordinaria. Sul tavolo la variante Omicron, 'che rapp… - spud85 : Quindi il vaccino, sviluppato con antigene della variante alpha, protegge meglio dalla omicron che dalla alpha. Ce… -