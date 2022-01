Ultime Notizie Roma del 20-01-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio effetto obbligo vaccinale per gli over 50 con una spinta delle prime dosi che secondo il monitoraggio gimbe nella settimana 12-18 gennaio in questa fascia una grafica segnare un + 28% rispetto la settimana prima complessivamente nello stesso arco di tempo le nuove vaccinazioni segnano complessivamente 12 8% stabili quelli nella fascia 5 11 anni che sono quasi la metà delle prime dosi in 7 giorni Un po’ di movimento del 10eLOTTO frena l’incremento dei casi in 7 giorni solo del 3% ma aumentano del 49 7% i decessi l’okay definitivo alla camera al Decreto Legge supergreen passi il testo con 279 voti a favore e 45 contrari è un astenuto il Sottosegretario costa con il passé la sua estensione sostanzialmente superiamo una divisione a colori che introduceva limitazionirisate ...