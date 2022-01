Tina Cipollari lascia lo studio di Uomini e Donne: “Stanca di essere presa per il…”, commento 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un nuovo scontro ha avuto luogo a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, nella puntata del 20 gennaio. L’opinionista ha perfino lasciato lo studio televisivo indignata. Anche per Armando Incarnato e Diego Tavani non ci sono state buone notizie. Nel trono classico di Matteo Ranieri sono arrivati i primi malumori. Tina Cipollari e Gemma Galgani: ancora scontro Che puntata spumeggiante quella del 20 gennaio di Uomini e Donne. Un insieme di scontri e rivelazioni, servite una dopo l’altra. Il momento cruciale della puntata è stato, però, quello dedicato alla solita Gemma Galgani. La Dama torinese ha confermato di aver perso completamente la bussola. Il suo comportamento è ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un nuovo scontro ha avuto luogo atrae Gemma Galgani, nella puntata del 20. L’opinionista ha perfinoto lotelevisivo indignata. Anche per Armando Incarnato e Diego Tavani non ci sono state buone notizie. Nel trono classico di Matteo Ranieri sono arrivati i primi malumori.e Gemma Galgani: ancora scontro Che puntata spumeggiante quella del 20di. Un insieme di scontri e rivelazioni, servite una dopo l’altra. Il momento cruciale della puntata è stato, però, quello dedicato alla solita Gemma Galgani. La Dama torinese ha confermato di aver perso completamente la bussola. Il suo comportamento è ...

Advertising

VittoriaCeretta : RT @Viperissima_: Amo l'Italia, il mio Paese. Il paese in cui, per ogni cosa, si tirano fuori, come metro di paragone, i programmi trash.… - charjlottee : ma a questo punto perché non chiamare tina cipollari almeno un po' di intrattenimento - MICHELA_LEMMO99 : 'Momento di allegria con Ida'??? Cit. Tina Cipollari?? #UominieDonne - MiriFasanelli : RT @Mr_Ombra_: Tra i peggiori opinionisti, Sonia Bruganelli ha il podio... Dateci Pupo oppure Malgioglio ma magari anche la grande Iva, ve… - purple_halfmoon : Barù nella sua Tina Cipollari era #jeru -