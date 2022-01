Tensioni e cariche a Roma per lo sgombero di un circolo di Casapound Bombe carta contro la Polizia Feriti alcuni agenti Boldrini | “I gruppi neofascisti vanno sciolti”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Scontri anelle prime ore della mattinata durante lo, ordinato dall’autorità giudiziaria, dei locali delfuturista diItalia in via degli Orti di Malabarba, in zona Casal Bertone. Durante l’intervento si è verificato un lancio di fumogeni edelle forze dell’ordine. I militanti del movimento di estrema destra, una quarantina e per lo più a volto coperto, attendevano i reparti dellae hanno lanciato verso di loro petardi esono rimastie diversi manifestanti sono stati identificati. “Esprimo la mia solidarietà alle forze dell’ordine e allalocale, è una violenza inaccettabile” ha detto il sindaco di ...

Scontri equesta mattina alle 6 durante lo sgombero, emesso dall'autorità giudiziaria, nei locali del ... Lancio di fumogeni,da parte dei manifestanti, decisi a non allontanarsi dall'...... che non contribuiscono di certo ad allentare le. L'invasione dell'Ucraina si rivelerebbe ...hanno fatto irruzione da una finestra e dalla porta d'ingresso dopo aver lanciato due...(LaPresse) Tensioni questa mattina intorno alle 6 durante lo sgombero di una sede di Casapound in via degli Orti di Malabarba, in zona Casalbertone, a Roma. Fuori dall'edificio decine ...CasaPound, sgomberato un circolo a Roma: scontri con la Polizia, due feriti. Fumogeni e cariche davanti ad una sede storica del movimento ...