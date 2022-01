Super Green Pass, cosa cambia dal 20 gennaio: la guida completa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Arriva dal 20 gennaio la nuova estensione all’uso del Super Green Pass, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e l’aumento dei contagi da questa generato. Da questa data, l’obbligo arriva anche per bar e trasporto pubblico. Nella serata del 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-legge che sposta la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, prorogando alla stessa data anche il Super Green Pass in Zona Bianca, che altrimenti avrebbe cessato la sua validità il 15 gennaio. Inoltre, il Dl festività approvato dal Governo il 23 dicembre ha esteso le attività per le quali è richiesta la certificazione rafforzata. Tra queste, servirà il Super ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Arriva dal 20la nuova estensione all’uso del, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e l’aumento dei contagi da questa generato. Da questa data, l’obbligo arriva anche per bar e trasporto pubblico. Nella serata del 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-legge che sposta la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, prorogando alla stessa data anche ilin Zona Bianca, che altrimenti avrebbe cessato la sua validità il 15. Inoltre, il Dl festività approvato dal Governo il 23 dicembre ha esteso le attività per le quali è richiesta la certificazione rafforzata. Tra queste, servirà il...

