Radio Padania si leva la camicia verde e diventa Radio Libertà

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Se cade l’ultimo baluardo padano Il Giornale, pagina 11, di Giannino Della Frattina. E così se ne va anche uno degli ultimi brandelli del sogno secessionista della Lega di Umberto Bossi che aveva infiammato i suoi primi seguaci pronti a dar fuoco al Tricolore e ad alzare il muro anti terroni a Bologna. Perché dopo il pensionamento del Capo, la messa ai margini dei colonnelli, le epurazioni nei simboli e nelle liste dei candidati alle elezioni, ora tocca anche a un monumento del leghismo duro e puro come quellanata, da un’idea di Davide Caparini allora amministratore delegato di Editoriale Nord di Milano. E allora dopo 25 anni dall’inizio delle trasmissioni come voce dell’allora Lega Nord ed essereta Rpl,da oggi acquisirà la più ...

Da ieri, anche sulla frequenza 252 del digitale terrestre, si può ascoltareLibertà, l'ultima incarnazione di quella che fu, che curiosamente prende il nome dall'unica...Venticinque anni dopo l'inizio delle trasmissioni, comeLibera e poi come 'RPL - La tua' (senza dimenticare le origini a Varese, nel 1976, comelibera del mondo extraparlamentare di sinistra), nasceLibertà. 'Unacon ...La nostra rassegna stampa: Matteo Salvini abbatte l’ultima casamatta di Umberto Bossi. Nel nuovo logo, la R in azzurro cielo berlusconiano.Dopo 25 anni cambia pelle l’emittente della Lega Nord che sancì l’ascesa di Bossi. E ora in trasmissione tornerà anche Matteo Salvini. Una storia iniziata con Bobo Maroni ...