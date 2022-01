Quirinale | con Draghi al Colle ipotesi governo ‘fotocopia’

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Unfotocopia, con un nuovo pilota, un tecnico, al posto di comando, ma con il grosso delle caselle ferme, al loro posto. Sarebbe questo, riferiscono fonti qualificate all’Adnkronos, lo schema sul quale dovrebbe reggere l’accordo di legislatura che consentirebbe a Mariodi lasciare Palazzo Chigi per il. La condizione sine qua non per portare a casa l’operazione D, dove D sta per Mario. “Se riapri la partita non chiudi più nulla, soprattutto c’è il rischio venga giù tutto”, ragionano la stesse fonti. Viene esclusa la possibilità che nelpost– ammesso vadano così le cose – entrino i leader: “d’altronde – il ragionamento – ilattuale ha già una forte impronta politica, per il Pd c’è Franceschini, per il M5S Di Maio, ...

Advertising

giorgio_gori : Temo si sottovaluti la complessità della fase esecutiva del #PNRR, con le tante riforme che la debbono accompagnare… - ivanscalfarotto : Oggi alle 17 su @radioleopoldait, nuovo episodio di “In viaggio per Itaca”. Compagna di viaggio di oggi, la mia ami… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella: 'Con Sergio #Lepri scompare un prestigioso direttore, maestro di professi… - virgiliopaolo : RT @LilianaArmato: Quirinale, #Mattarella al Csm ribadisce il messaggio sul suo addio: “Auguri per l’attività con il nuovo Capo dello Stato… - macondo83 : RT @giorgio_gori: Temo si sottovaluti la complessità della fase esecutiva del #PNRR, con le tante riforme che la debbono accompagnare, e co… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale con

Si inizial'onorevole Acunzo alle 16,41, per finire alle 19.17n col collega Zucconi. La seconda ... "La linea comune di Letta, Conte e Speranza..." SulLilli Gruber ridicolizza la sinistraMa il sospetto che si sia parlato diè alto. Non è un mistero che ad Elkann farebbe molto ...un successore da far digerire ai partiti o si andrà dritti ad elezioni? Elkann ha ascoltato...Roma, 20 gen. "Per favore non c'è nessuna possibilità che Berlusconi diventi presidente della Repubblica". Così Matteo Renzi in un'intervista alla Cnbc. "Ci sono zero, zero possibilità", ha aggiunto ...Roma, 20 gen. Un incontro, quello tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, "concordato, di cui eravamo a conoscenza. Per noi tutto quello che va nella direzione del dialogo per la ricerca di un nome ...