Nba 2021/2022: i Nuggets superano i Clippers ai supplementari, ritorno alla vittoria per i Bulls (Di giovedì 20 gennaio 2022) I Philadelphia 76ers tornano alla vittoria, e lo fanno tra le mura di casa contro gli Orlando Magic (123-110); match equilibrato nei primi due quarti, ma a metà del terzo parziale i padroni di casa hanno avuto la meglio chiudendo la sfida con tredici punti di vantaggio. I Brooklyn Nets rischiano ma riescono ad avere la meglio in casa dei Washington Wizards, con questi ultimi autori di un grande recupero sul finale che però non è bastato a portarsi a casa la vittoria (118-119). Da metà del terzo quarto della sfida tra Atlanta Hawks e Minnesota Timberwolves non c’è stata storia: i padroni di casa, già in recupero dopo una brutta partenza, firmano un parziale di 45-20 prendendo le distanze dagli avversari, costretti ad arrendersi sul 134-122. Al TD Garden di Boston è crollo Celtics nel match contro i Charlotte Hornets, con gli ospiti ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) I Philadelphia 76ers tornano, e lo fanno tra le mura di casa contro gli Orlando Magic (123-110); match equilibrato nei primi due quarti, ma a metà del terzo parziale i padroni di casa hanno avuto la meglio chiudendo la sfida con tredici punti di vantaggio. I Brooklyn Nets rischiano ma riescono ad avere la meglio in casa dei Washington Wizards, con questi ultimi autori di un grande recupero sul finale che però non è bastato a portarsi a casa la(118-119). Da metà del terzo quarto della sfida tra Atlanta Hawks e Minnesota Timberwolves non c’è stata storia: i padroni di casa, già in recupero dopo una brutta partenza, firmano un parziale di 45-20 prendendo le distanze dagli avversari, costretti ad arrendersi sul 134-122. Al TD Garden di Boston è crollo Celtics nel match contro i Charlotte Hornets, con gli ospiti ...

Advertising

sportface2016 : #NBA75 2021/2022: i #Nuggets superano i #Clippers ai supplementari, ritorno alla vittoria per i #Bulls - AggioValentino : RT @bball_evo: NBA ?????? - Mai come quest'anno ci sono tanti giocatori nettamente migliorati rispetto la scorsa stagione: chi sarà il 'Most I… - bball_evo : NBA ?????? - Mai come quest'anno ci sono tanti giocatori nettamente migliorati rispetto la scorsa stagione: chi sarà i… - zazoomblog : NBA 2021-2022 i risultati della notte (19 gennaio): Golden State domina Detroit Towns fa volare Minnesota - #2021-… - zazoomblog : NBA 2021-2022: calendario risultati e classifiche aggiornate delle due Conference - #2021-2022: #calendario… -