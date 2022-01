Napoli: si rivede Insigne in gruppo in vista della partita contro la Salernitana (Di giovedì 20 gennaio 2022) Buone notizie per il Napoli in vista del derby campano di domenica 23 gennaio allo stadio Maradona contro la Salernitana. Recuperato Insigne, che ha svolto lavoro con il gruppo, mentre Ospina ha fatto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Nella seduta mattutina squadra di Spalletti si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello e lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente circuito di forza e partitina con le sponde. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Buone notizie per ilindel derby campano di domenica 23 gennaio allo stadio Maradonala. Recuperato, che ha svolto lavoro con il, mentre Ospina ha fatto parte di allenamento ine parte personalizzato in campo. Nella seduta mattutina squadra di Spalletti si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello e lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente circuito di forza e partitina con le sponde. SportFace.

sportface2016 : #SerieA | #Napoli: in gruppo si rivede #Insigne - infoitsalute : Napoli, riecco Insigne in gruppo: anche Ospina rivede il campo - cmdotcom : #Napoli: si rivede in gruppo #Insigne, fissata la data del ritorno - sportli26181512 : Napoli: si rivede in gruppo Insigne, ancora terapie per Ospina: Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konam… - GianfPiccirillo : Napoli, vittoria importante a Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rivede Filpi ritorno e primato di Campania Napoli - Giusto il tempo di disfare le valige e Giuseppe Filpi, tornato all'Atletica Agropoli dopo la parentesi pugliese, si rivede sui 60 ostacoli di domenica scorsa a Bergamo. Subito una sua ...

Napoli: si rivede in gruppo Insigne, ancora terapie per Ospina Commenta per primo Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato ...

Napoli, riecco Insigne in gruppo: anche Ospina rivede il campo ilmattino.it Napoli: si rivede Insigne in gruppo in vista della partita contro la Salernitana Buone notizie per il Napoli in vista del derby campano di domenica 23 gennaio allo stadio Maradona contro la Salernitana. Recuperato Insigne.

Spider-Man, No Way Home in lingua originale nei cinema di Napoli Arriva Spider-Man No Way Home in lingua originale anche nei cinema di Napoli, precisamente nelle sale del The Space.

di Campania- Giusto il tempo di disfare le valige e Giuseppe Filpi, tornato all'Atletica Agropoli dopo la parentesi pugliese, sisui 60 ostacoli di domenica scorsa a Bergamo. Subito una sua ...Commenta per primo Seduta mattutina per ilall'SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato ...Buone notizie per il Napoli in vista del derby campano di domenica 23 gennaio allo stadio Maradona contro la Salernitana. Recuperato Insigne.Arriva Spider-Man No Way Home in lingua originale anche nei cinema di Napoli, precisamente nelle sale del The Space.