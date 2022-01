Napoli, feroce rissa in strada dopo la rapina: 3 arresti. Nomi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prima la rapina poi la rissa in strada, tutti arrestati. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, a Napoli, in piazza Duca degli Abruzzi. Napoli, rapina e rissa in strada Alcuni cittadini hanno allertato gli agenti di Polizia per una lite in strada. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, hanno trovato quattro uomini che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prima lapoi lain, tutti arrestati. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, a, in piazza Duca degli Abruzzi.inAlcuni cittadini hanno allertato gli agenti di Polizia per una lite in. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, hanno trovato quattro uomini che L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

