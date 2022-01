LIVE Biathlon, 20 km Individuale Anterselva 2022 in DIRETTA: gli azzurri devono sbagliare poco per stupire (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist, programma, orari, tv e streaming dell’Individuale maschile di Anterselva – Gli assenti di Anterselva – Programma del fine settimana di Anterselva – I convocati azzurri per Anterselva – Calendario Coppa del Mondo 2021-2022 – La classifica di Coppa del Mondo maschile – L’Italia verso Pechino in pieno ricambio generazionale – I precedenti dell’Italia ad Anteselva – Gare a porte chiuse ad Anterselva – Le percentuali degli azzurri al poligono Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, in programma ad Anterselva, gara di apertura della ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist, programma, orari, tv e streaming dell’maschile di– Gli assenti di– Programma del fine settimana di– I convocatiper– Calendario Coppa del Mondo 2021-– La classifica di Coppa del Mondo maschile – L’Italia verso Pechino in pieno ricambio generazionale – I precedenti dell’Italia ad Anteselva – Gare a porte chiuse ad– Le percentuali deglial poligono Buongiorno e benvenuti alladell’maschile, sulla distanza dei 20 km, in programma ad, gara di apertura della ...

