Le star diventano talent scout (Di giovedì 20 gennaio 2022) La pandemia ha indubbiamente messo in difficoltà l’industria della moda, in particolare coloro che si trovano a inizio carriera. Nonostante ciò, sono tanti i piccoli e nuovi marchi che negli ultimi anni si sono fatti notare. Instagram è stato lo strumento chiave per molti, dove grazie a feed accattivanti e proposte di tendenza sono riusciti a conquistare l’attenzione delle star. Così icone di stile come Bella Hadid, Hailey Bieber, Lady Gaga agli abiti e agli accessori di maison famose alternano propose di giovani designer. Per uscire dalla monotonia dei solito nomi noti, ecco 10 brand emergenti super cool per il 2022 che in pochi, a parte le star, conosce. Brand emergenti amati dalle ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 gennaio 2022) La pandemia ha indubbiamente messo in difficoltà l’industria della moda, in particolare coloro che si trovano a inizio carriera. Nonostante ciò, sono tanti i piccoli e nuovi marchi che negli ultimi anni si sono fatti notare. Instagram è stato lo strumento chiave per molti, dove grazie a feed accattivanti e proposte di tendenza sono riusciti a conquie l’attenzione delle. Così icone di stile come Bella Hadid, Hailey Bieber, Lady Gaga agli abiti e agli accessori di maison famose alternano propose di giovani designer. Per uscire dalla monotonia dei solito nomi noti, ecco 10 brand emergenti super cool per il 2022 che in pochi, a parte le, conosce. Brand emergenti amati dalle ...

Raiofficialnews : ??Le avventure di “Guerre stellari” diventano una serie animata: su @RaiGulp “Star Wars: Resistance”, creata da Dav… - Affaritaliani : Zona Arancione, l'incubo per Roma e il Lazio non è finito D'Amato: “Concorsi aperti ai medici extracomunitari” L'as… - star_filledsky_ : RT @bowiesmelodrama: da una totale mancanza di risonanza mediatica sulle molestie di capodanno a milano siamo passati a un dibattito costan… - TelevideoRai101 : Le star di TikTok diventano milionarie - enzomnapoli : @65_virna I medici che diventano star.... Solo in ITaglia... -