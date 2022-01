L’atto giudiziario con codice 785 da non ritirare (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ci state segnalando un audio che ha come fonte un avvocato, uno dei tanti che abbiamo visto imperversare durante questa pandemia. Lui stesso si presenta per nome e cognome a inizio audio. Siccome circola su svariati canali Telegram aperti a tutti, credo non ci sia nulla di male se lo riportiamo anche qui sul blog: L’audio dura circa cinque minuti, ma per chi non avesse voglia di ascoltarlo tutto lo riassumiamo. Anche se dovrebbe bastare questo incipit per capire di che parliamo: …il famigerato stavolta invito alla vaccinazione attraverso la schermatura, il simulacro esteriore come si direbbe, degli atti giudiziari, attraverso l’avviso di giacenza un foglio bianco con un codice 785… L’avvocato in parole povere ci tiene a informare i suoi ascoltatori di quella che ritiene una notizia importante, spiega cioè che sta circolando una raccomandata che non va ritirata, ... Leggi su butac (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ci state segnalando un audio che ha come fonte un avvocato, uno dei tanti che abbiamo visto imperversare durante questa pandemia. Lui stesso si presenta per nome e cognome a inizio audio. Siccome circola su svariati canali Telegram aperti a tutti, credo non ci sia nulla di male se lo riportiamo anche qui sul blog: L’audio dura circa cinque minuti, ma per chi non avesse voglia di ascoltarlo tutto lo riassumiamo. Anche se dovrebbe bastare questo incipit per capire di che parliamo: …il famigerato stavolta invito alla vaccinazione attraverso la schermatura, il simulacro esteriore come si direbbe, degli atti giudiziari, attraverso l’avviso di giacenza un foglio bianco con un785… L’avvocato in parole povere ci tiene a informare i suoi ascoltatori di quella che ritiene una notizia importante, spiega cioè che sta circolando una raccomandata che non va ritirata, ...

