“Ladri in casa durante la partita”: Serie A, spunta la brutta disavventura (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mentre in campo si disputava Bologna-Napoli, i Ladri entrano in casa del portiere e portano via un’importante refurtiva. Il monday match della 22esima giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Napoli finisce nel peggiore dei modi per i padroni di casa. Gli azzurri s’impongono con una doppietta di Lozano, che non lascia dubbi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mentre in campo si disputava Bologna-Napoli, ientrano indel portiere e portano via un’importante refurtiva. Il monday match della 22esima giornata del campionato diA tra Bologna e Napoli finisce nel peggiore dei modi per i padroni di. Gli azzurri s’impongono con una doppietta di Lozano, che non lascia dubbi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Fiiliiberto : Mi sono entrati a casa i ladri, o le ladre, non so. - ilnapolionline : Il danno e la beffa: durante Bologna/Napoli (0-2) la casa di Skorupski svaligiata dai ladri -… - TorinoNews24 : Torino - Ladri in casa, 'beccati' dalle telecamere, aprono la porta ai poliziotti. Arrestati... - ILOVEPACALCIO : Bologna: ladri a casa Skorupski mentre era in campo contro il Napoli - Ilovepalermocalcio - censore_ : RT @censore_: È l'???? di oggi! Si assolvono stupratori,ladri, assasini; Si condanna la violentata,chi uccide i malfattori entrati in casa,ch… -