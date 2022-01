John Elkann a Palazzo Chigi | incontro con Draghi

Advertising

PallaCarlo : RT @tempoweb: Corsa al Quirinale, Draghi muove le sue pedine e vede John Elkann a Palazzo Chigi #johnelkann #Draghi #Quirinale22 #Qurinale… - ParliamoDiNews : che ci faceva oggi john elkann a palazzo chigi? – il presidente di stellantis è stato ricevuto intor - Politica… - TV7Benevento : Governo: John Elkann a Palazzo Chigi (2)... - GianniPulito : RT @_DAGOSPIA_: CHE CI FACEVA OGGI JOHN ELKANN A PALAZZO CHIGI? – IL PRESIDENTE DI STELLANTIS È STATO RICEVUTO INTOR -

Ultime Notizie dalla rete : John Elkann

La Prealpina

Il presidente di Stellantisè stato ricevuto intorno alle 13 a Palazzo Chigi., da quanto si apprende a Torino, ha incontrato il premier Mario Draghi. L'appuntamento - secondo quanto si è venuto a sapere - ...Attorno a ora di pranzo, il presidente di Stellantisè stato ricevuto a Palazzo Chigi.Oggi, 20 gennaio, a pochi giorni dall'inizio delle votazioni per l'elezione del Capo dello Stato, Mario Draghi ha incontrato il presidente di Stellantis, John Elkann, a Palazzo Chigi. Un incontro che ...Nelle ultime settimane erano trapelate a più riprese importanti indiscrezioni circa il ritorno di Jean Todt in Ferrari. Il francese, che lo scorso 17 dicembre aveva concluso il suo ruolo come presiden ...