Il podcast di J-Ax su Spotify che racconta casi di cronaca

Il podcast di J-Ax su Spotify si compone di 10 episodi. Il primo è disponibile da oggi, giovedì 20 gennaio, il secondo sarà on air la prossima settimana. Con l'ironia che da sempre lo contraddistingue, J-Ax racconta il grottesco e il surreale che si cela dietro a casi di cronaca selezionati. Si intitola Non Aprite Quella podcast ed è prodotto e creato da J-Ax e condotto con il rapper Pedar e il giornalista e autore Matteo Lenardon. Non Aprite Quella podcast Noto a tutti per essere lo "zio" d'Italia, apprezzato rapper amatissimo anche nel duo inedito con Fedez, J-Ax torna a mettersi in gioco con un linguaggio nuovo. Si cimenta nei podcast nel nuovo progetto in esclusiva per Spotify. Con la sua officina creativa Willy ...

