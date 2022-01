Green Pass, ecco dove dovrà essere esibito (Di giovedì 20 gennaio 2022) e le attività dove la certificazione verde, invece, non sarà necessaria Manca solo la firma del premier Draghi alla lista delle attività commerciali dove sarà obbligatorio possedere il Green Pass a partire dal primo febbraio 2022. Il Green Pass, almeno quello base, sarà necessario per tabaccai, parrucchiere, barbiere e per andare nei centri estetici. Lo stesso anche per i colloqui nelle carceri e ancora per i pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari. Non servirà per accedere alla stazione dei carabinieri o in un commissariato se bisogna presentare una denuncia o comunque svolgere un atto «indifferibile». Lo stesso vale per partecipare a un processo in tribunale. Leggi anche: SUICIDIO LOSITO, GABRIEL GARKO SARÀ SENTITO NUOVAMENTE DAL PM Il Green ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) e le attivitàla certificazione verde, invece, non sarà necessaria Manca solo la firma del premier Draghi alla lista delle attività commercialisarà obbligatorio possedere ila partire dal primo febbraio 2022. Il, almeno quello base, sarà necessario per tabaccai, parrucchiere, barbiere e per andare nei centri estetici. Lo stesso anche per i colloqui nelle carceri e ancora per i pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari. Non servirà per accedere alla stazione dei carabinieri o in un commissariato se bisogna presentare una denuncia o comunque svolgere un atto «indifferibile». Lo stesso vale per partecipare a un processo in tribunale. Leggi anche: SUICIDIO LOSITO, GABRIEL GARKO SARÀ SENTITO NUOVAMENTE DAL PM Il...

