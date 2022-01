Grande Fratello Vip | chi sarà il diciottesimo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiildella sesta edizione delVip dopo Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Biagio D’Anelli, Eva Grimaldi e Carmen Russo? In nomination sono finiti Federica Calemme, la coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis, Jessica Selassié e Davide Silvestri. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Davide, Federica, Jessica e Valeria-Giacomo. #GFVIP pic.twitter.com/v7OMSwOHkU —(@) January 18, 2022 Vi ricordo che in questa nomination solo Davide potrebbe avere il biglietto di ritorno, perché il biglietto ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - _Melaninpoppin_ : RT @ChiaraaL_: RAGA VOTATE ?? RAGA VOTATE ?? RAGA VOTATE ?? È LEI IL GRANDE FRATELLO ????? #JERÚ #JESSVIP - GianniMagini : RT @DeerEwan: Se Casa Pound è un 'circolo culturale', la casa del Grande Fratello è il Cern. #CasaPound - Milly___555 : RT @justalostboy991: Il Grande Fratello di quest'anno è formato dai Fan di Soleil e dagli Haters di Soleil. Ruota TUTTO intorno a lei. Inut… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

Qual è, Lucia, il suo piùsmarrimento? "Smarrirsi è l'unico posto dove valga la pena di ... Chi è Timi per lei, Mascino: un amico, un amore, un, un rivale, un alter ego? "Quando non sta ...Delia Duran ha affermato di essere ancora innamorata di Alex Belli spiazzando completamente Miriana Trevisan ed altri coinquilini delVip 6 . L'ex volto di non è la Rai ha confessato a Nathaly Caldonazzo di non capire il comportamento della modella venezuelana e di aver deciso di fare un passo indietro, evitando di ...ROMA. Ha firmato programmi di successo come “Il Grande Fratello”, “Domenica In” e “La Talpa”. È morto a Roma a 58 anni l’autore e regista televisivo Lorenzo Castellano. Mesi fa gli era stato diagnosti ...Al GF Vip, Delia Duran sta manifestando in modo sempre più evidente il malessere provato rispetto al suo rapporto con il compagno Alex Belli.