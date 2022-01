Fdi | Righini-Rocca | sospendere disposizione turni box chirurgico San Giovanni

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – “Desta preoccupazione la direttiva emanata dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale SanAddolorata riguardante la turnazione dei dirigenti medici al Boxdel DEA.” “Alla luce delle diverse incongruità segnalate dalle sigle sindacali, si rende necessarioil provvedimento in oggetto e riaprire la discussione sulla metodologia da applicare.” “A tali fini abbiamo chiesto l’audizione in Commissione Sanità dell’assessore Alessio D’Amato e del Direttore generale dell’ospedale S.Addolorata Tiziana Frittelli”. Così in una nota Giancarloconsigliere regionale del Lazio di Fdi e Federicoconsigliere comunale di Roma di Fdi. (Agenzia Dire)