Covid, ultime news. Aumentano i ricoveri ordinari (+159) e le terapie intensive (+10) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono 188.797 i nuovi casi registrati in 24 ore, i decessi sono 385. Il tasso di positività è al 17%. Pressing delle Regioni sul governo per superare il sistema dei colori. È scattato l'obbligo di Green Pass anche per accedere ai servizi alla persona, come parrucchieri ed estetisti. A livello nazionale, la percentuale delle rianimazioni occupate dai pazienti affetti da Covid è stabile al 18%. L'Austria è il primo Paese Ue ad approvare l'obbligo vaccinale Leggi su tg24.sky (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono 188.797 i nuovi casi registrati in 24 ore, i decessi sono 385. Il tasso di positività è al 17%. Pressing delle Regioni sul governo per superare il sistema dei colori. È scattato l'obbligo di Green Pass anche per accedere ai servizi alla persona, come parrucchieri ed estetisti. A livello nazionale, la percentuale delle rianimazioni occupate dai pazienti affetti daè stabile al 18%. L'Austria è il primo Paese Ue ad approvare l'obbligo vaccinale

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 188.797 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri eran… - ACMartii : RT @AlfioKrancic: Dalla Germania: 'Mino Raiola in terapia intensiva'. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla Germania, le condizi… - LFragaSantAnna : RT @Corriere: L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue -