Covid-19 Europa: Italia tutta in rosso scuro (massimo rischio) nelle mappe Ecdc (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il rosso scuro avanza sempre di più e ha ormai quasi conquistato l'Europa, stando all'ultimo aggiornamento dell'agenzia Ue con sede a Stoccolma. tutta l'Europa Occidentale e Meridionale, infatti, sono in rosso scuro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilavanza sempre di più e ha ormai quasi conquistato l', stando all'ultimo aggiornamento dell'agenzia Ue con sede a Stoccolma.l'Occidentale e Meridionale, infatti, sono inL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : In Olanda il museo di Van Gogh si trasforma in beauty center: la singolare forma di protesta contro le misure anti-… - teatrolafenice : ?? Jacopo Monticelli è il veneziano dell’anno. Alle Sale Apollinee la cerimonia di consegna della medaglia d’oro del… - Agenzia_Ansa : Covid, è positivo il ministro della Salute della Francia Véran, secondo quanto riferiscono persone a lui vicine… - GiaPettinelli : Covid: riprende lieve calo contagi in Gb, scendono ricoveri - RobbyItaliano : RT @MassimoMalvest1: Prof. Christian Perronne. Parlamento Lussemburgo. 36000 deceduti in Europa a causa dei vaccini. Aumento dei casi di t… -