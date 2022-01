Casapound Gualtieri | violenze inaccettabili | solidarietà ad agenti

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – “Esprimo la miaalle forze dell’ordine e alla Polizia locale, è una violenza inaccettabile. Noi andremo avanti sulla strada della legalità, non ci faremo intimidire e proseguiremo su questa strada.” “Faccio un plauso alle forze dell’ordine per il loro intervento ed esprimo la mia vicinanza agliferiti e la condanna ferma di questi atteggiamenti violenti che per noi sono”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, a margine di un evento alla stazione di Anagnina, commentando lo sgombero del “circolo futurista” dia Casal Bertone. (Agenzia Dire)

È il primo sgombero dell'era. I locali, sempre secondo il prefetto, oltre alle iniziative ... Tra loro c'è anche Luca Marsella , dirigente di, famoso per essere stato eletto ad Ostia ......sgomberareprima possibile . Come se fosse una delle priorità, al pari dell'emergenza rifiuti. 'Ne ho già parlato con il governo. Voglio procedere immediatamente', aveva detto( ...Questa mattina agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro emesso dalla Procura di Roma per un immobile occupato di proprietà dell'Inps, in zona ...Operazione in corso da parte di Roma Capitale, Gualtieri: ” Questa violenza inaccettabile non fermerà la lotta all’illegalità” Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dato esecuzione questa ...