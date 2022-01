Calciomercato Juventus, colpo Dembele: l’annuncio ufficiale del Barcellona (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Barcellona ha comunicato ad Ousmane Dembele la sua decisione in vista del futuro: ecco la verità, Juventus interessata Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio: Ousmane Dembele è stato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilha comunicato ad Ousmanela sua decisione in vista del futuro: ecco la verità,interessata Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio: Ousmaneè stato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc, l'@Arsenal insiste per #Arthur: c'è stato un incontro a Londra con l'agente del giocatore - GiovaAlbanese : In chiusura nelle prossime ore il trasferimento di #Iocolano dal #Lecco alla #Juventus #Under23: mancano ancora alc… - Gazzetta_it : Juve, prima vendere: Arthur e Ramsey sulla rampa di lancio #mercato - zazoomblog : Calciomercato Juventus colpo Dembele: l’annuncio ufficiale del Barcellona - #Calciomercato #Juventus #colpo - CicognaCMercato : La #Fiorentina vorrebbe vendere #Vlahovic in questa sessione di mercato. Dovesse avvenire la cessione (molto diffic… -