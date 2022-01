Calcio | Theo Hernandez | ' se sono il giocatore che sono è anche merito di Maldini'

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Milano, 20 gen. - (Adnkronos) - "Da piccolo guardavo sempre Paologiocare. Ho un rapporto molto stretto con lui fin dalla prima volta in cui ci siamo visti a Ibiza. Paolo ha messo subito in chiaro le cose con me dicendomi che ero unmolto forte e che avrei dovuto lavorare duro tutti i giorni". Così l'esterno del Milan,, nel corso di un'intervista a 'The Athletic': "Se oggiilche, èdelle sue parole e della sua fiducia nei miei confronti -aggiunge il 24enne francese-. Continuo a parlare tutti i giorni con Paolo, viene sempre a vederci agli allenamenti. È un onore averlo con noi, è stato il miglior terzino del mondo per tantissimi anni".

Sicuro di un postoHernandez sulla sinistra, sull'out di destra è favorito Florenzi , ancora in vantaggio su Calabria. Il dubbio più grande, al momento, riguarda la trequarti , dove resta da ...'Sono molto contento al Milan . Qui mi trovo bene, e con la società stiamo discutendo il rinnovo del mio contratto. Le cose procedono molto bene ' . CosìHernandez ha parlato nell'intervista rilasciata a The Athletic . Il forte terzino sinistro del Milan, il cui contratto attuale è in scadenza nel 2024, ha poi aggiunto: 'La fascia di capitano ...Milano, 20 gen. - (Adnkronos) - "Da piccolo guardavo sempre Paolo Maldini giocare. Ho un rapporto molto stretto con lui fin dalla prima volta in cui ci siamo visti a Ibiza. Paolo ha messo subito in ch ...Il primo incontro con Maldini: "Quando ero bambino, guardavo come giocava Paolo Maldini: con lui ho un ottimo rapporto, fin dal nostro primo incontro a Ibiza mi ha parlato molto s ...